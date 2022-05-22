Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti - Haberler

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Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Politika
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- Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmayı reddetti.

- Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti

WASHINGTON - ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almak için Filistin bayrağı ile sahneye çıkan Filistinli öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmayı reddetti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı. Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Politika

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