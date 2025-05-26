Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de...

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Takımdan ayrılacak iki yıldızı resmen duyurdu
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı

Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir

Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! İmzalar her an atılabilir
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
ABD'nin F-35'leri dünya çapında savaş uçağı maliyetlerini artırdı

ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.