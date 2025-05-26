Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de...
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika