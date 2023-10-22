Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Oturma Eylemini Sürdürüyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Eminönü Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi üçüncü gününde devam ediyor. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, İsrail'e tepkilerini dile getiriyor.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Eminönü Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

Cuma günü başlayan eylem kapsamında 39 sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bugün de Eminönü Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan kadınlar, "Çocuklar Uyurken Susulur, Öldürülürken Değil" yazılı pankart açtı.

Oturma eylemine katılan kadınlardan Hayrunnisa Çiçek, vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak oturup sessiz bir şekilde nöbet tuttuklarını, eylemlerini gece 00.00'a kadar sürdüreceklerini söyledi.

Dünkü eyleme katılımın çok yüksek olduğunu dile getiren Çiçek, "Pankartlarımızı açtık, yoldan gelip geçenlere Filistin meselesini anlatıp 'Siz de Filistin için 5 dakika oturun.' dedik. Oradaki katliama dur diyebilmek adına kimin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini düşünüyoruz. En azından bu vesileyle bir nebze de olsun Filistin için bir şey yapmaya çalışanlar için bir ortam oluşturmuş olduk. Bugün de çok fazla çocuk ve aile katılım sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Filistin farkındalığını ortaya çıkarmak için burada eylemdeyiz"

Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız da "Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi olarak sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve bireysel olarak katılan arkadaşlarla birlikte el ele verdik ve Filistinli mazlum insanların, soykırıma uğrayan insanların sesi olmaya karar verdik. Onların haykıran sesi olup dünyaya ulaştırmaya karar verdik. Cumadan başlayan eylemimiz bugün de devam etmekte. Bugün de inşallah Filistin farkındalığını ortaya çıkarmak için burada eylemdeyiz. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kadınların oturma eylemi gece 00.00'a kadar sürecek.