Filistinli Kadınlar Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'e Karşı Oturma Eylemi Yapıyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi dördüncü gününde devam ediyor.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi dördüncü gününde devam ediyor.

Çarşamba günü başlayan eylem kapsamında sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, oturma eylemini sürdürdü.

Kadınlara, meydanda gezen bazı yerli ve yabancı turistler de destek verdi.

Oturma eylemine katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından edilen dualara hep birlikte "amin" dedi.

Eylem, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 saatlerinde yapılacak.