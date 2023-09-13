Filistinli gruplar Oslo Anlaşması'nı reddediyor

Filistinli gruplar, Oslo Anlaşması'nın İsrail'e hizmet ettiğini belirterek anlaşmayı reddetme çağrısı yaptı. Gazze'de düzenlenen etkinlikte Filistin direnişi desteklendi.

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) İsrail ile imzalanan anlaşmaları reddetme çağrısı yaparak, Oslo Anlaşması'nın "yalnızca İsrail'e hizmet ettiğini" belirtti.

Gazze'deki grupların çağrısıyla, Filistin ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın 30'uncu, İsrail'in 2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmesinin 18. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İsmi açıklanmayan, Fetih Hareketi dışındaki Filistinli grupların askeri kanatlarını bir çatı altında toplayan "Filistin Direniş Grupları Ortak Odasının" Sözcüsü, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Sözcü, İsrail'in çekilmesine ilişkin, "Halkımızın ve ümmetimizin tarihinde bir dönüm noktası, Siyonist projenin sona ermesine ve yenilgiye uğramasına giden yolda tüm Filistin için umut ışığı olarak kalacak." dedi.

Filistin direnişinin son derece canlı olduğunu belirten Sözcü, direnişin "Ancak düşman topraklarımızdan sökülüp atıldığında" sona ereceğini ifade etti.

Sözcü ayrıca FKÖ'ye milli bir tutum sergileme, İsrail ile imzalanan anlaşmaları reddetme ve "etkinliği kanıtlanmış olan" direniş seçeceğini benimseme çağrısı yaptı.

Gazze'deki direniş gruplarının liderlerinin de yer aldığı etkinliğe yüzlerce Filistinli katıldı.

Ellerinde ülkelerinin bayraklarını taşıyan Filistinliler, İsrail'e karşı direnişi destekleyen pankartlar açtı.

İsrail, 12 Eylül 2005'te dönemin Başbakanı Ariel Şaron yönetiminde "tek taraflı çekilme planı" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimcileri ve silahlı güçlerini geri çekmişti.

1. Oslo Anlaşması

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "Geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve yine dönemin FKÖ Başkanı Yaser Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesini, önce geçici Filistin Yönetiminin kurulmasını ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedeflemişti.