Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'e Savaş Suçu İthamı

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gazetecilere yönelik saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde, gazetecilere silah ve coplarla saldırması, onları öldürmeyi amaçlayan bir savaş suçudur. Saldırıda Raneen Sawafta, Muhammed el-Atraş, Luey Said, Nasır İştiyye ve Nail Buveytel olmak üzere 5 gazeteci yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik savaş suçlarına karşı uluslararası kurumlarla en hızlı şekilde harekete geçmek ve suçluları yargılamaya tabi tutmak amacıyla Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını belirtildi.

Aktivistler ve gazeteciler, sosyal medyada Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsraillilerin gazetecilere coplarla saldırdığı ve ekipmanlarını parçaladığı anlara dair videolar paylaştı; olay yerindeki Filistinlilerin çığlıkları saldırıyı durdurmaya yetmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki Beyta ve Burin beldelerinde, Filistinli çiftçiler, gazeteciler ve yabancı aktivistlere saldırı düzenlemiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, yaralılar arasında Reuters muhabiri Raneen Sawafta, iki Aljazeera çalışanı ve yabancı aktivistlerin de bulunduğunu belirtmişti.