Filistinli Çiftçiler İsrail'in Ablukasına Tepki Gösterdi

Filistinli çiftçiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve tarım alanında maruz kaldıkları kısıtlamalara tepki gösterdi. Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen gösteride çiftçilerin zorlukları vurgulandı.

Filistinli çiftçiler, İsrail'in 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve tarım alanında maruz kaldıkları kısıtlamalara tepki gösterdi.

Tarım Bakanlığı tarafından Gazze'deki El-Bureyc Mülteci kampının doğusunda düzenlenen gösteride, Filistinli çiftçilerin maruz kaldığı kısıtlamalara ve ablukanın yol açtığı zorluklar vurgulandı.

"Kısıtlamalar ve kuşatma ile karşı karşıya kalan çiftçiler" temalı eyleme katılan Filistinliler, "işgalden en çok etkilenenler çiftçiler", "çiftçi, halka hizmetin ilk savunma hattıdır", "çiftçiler, kuşatmanın ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla güçlenecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Ebu Avde, eylemde yaptığı konuşmada, "Tarım sektörüne emek veren 55 binden fazla çiftçi ve on binlerce çalışan işgal güçlerinin haksız yere dayattığı abluka nedeniyle zorluk yaşıyor." dedi.

İsrail'in deneyimlerin paylaşılması, eğitim ve modern tarım tekniklerinin tanıtılması alanlarında Gazze'nin dış dünyayla iletişimine ket vurmaya çalıştığını söyleyen Ebu Avde, " İsrail'in Gazze'de üretilenlerin ihracatına yönelik kısıtlamaları, mahsulün telef olmasına neden oluyor. Bu da çiftçiler için ağır kayıplara yol açıyor." diye konuştu.

Ebu Avde ayrıca Tel Aviv makamlarının, İsrail ile Gazze Şeridi'nin doğusundaki tel çitin olduğu sınır bölgesinde çiftçilere yönelik bir baskı politikası uyguladığını; Filistinli çiftçilerin topraklarına ulaşımını engellediğini, doğrudan çiftçilere ateş açtığını belirtti.

İsrail'in Filistinli çiftçiyi kendi toprağını işleme fırsatından mahrum bırakacak eylemlerde de bulunduğunu aktaran Ebu Avde, bunlara ek olarak kimyasal böcek ilacı püskürtülerek, mahsule zarar verildiğini de kaydetti.

Filistinli çiftçilerin durumuna ilişkin uluslararası farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Ebu Avde, uluslararası topluma "ablukanın kaldırılması ve tarım alanları üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.