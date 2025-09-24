Filistin, UPU Kongresi'nde Daha Fazla Temsil Hakkı Elde Etti

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi'nde Filistin'in çalışmalarına daha etkin katılımını sağlayan teklifin kabul edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi'nde Filistin'in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklifin kabul edildiğini belirterek, " Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi'ne katıldı. Uraloğlu yaptığı açıklamada, Filistin'in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklifin kabul edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü desteğiyle kabul edilen bu kararla birlikte Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu" dedi.

Filistin bayrağı da diğer ülke bayrakları arasında yer alacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin desteği ile kabul edilen düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, "UPU Genel Merkezinde artık Filistin bayrağı da diğer ülke bayrakları arasında yer alacak, ülke ismi diğer devletlerle birlikte alfabetik sırada anons edilecek. Ayrıca Filistin, konuşmacı listelerinde yer alacak, gündem önerisi sunabilecek, gündem dışı söz alabilecek ve teklifler hakkında görüş bildirebilecek." diye konuştu.

Filistin'in 2012 yılında Bileşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'üye olmayan gözlemci devlet' olarak tanınmasının ardından, UPU çatısı altında elde ettiği bu kazanımın uluslararası temsil açısından önemine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu kazanım ile Filistin'in sesi uluslararası alanda daha fazla duyulacak. Teklife göre Filistin, UPU Konseylerine üye olma ve oy kullanma hakkına henüz sahip olmasa da karar alma süreçlerinde fikir beyan edebilecek, grup adına söz alabilecek ve sahada yürütülen teknik çalışmalara doğrudan katkı sunabilecek" ifadelerini kullandı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
