Filistin Polisi, Gazze'deki Hastane Saldırısını Protesto Edenlere Müdahale Etti
Politika Haberleri
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin polisi, Gazze'deki hastane saldırısını protesto edenlere müdahale etti. Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki göstererek, gösteriler düzenledi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin polisi, Gazze'deki hastane saldırısını protesto edenlere müdahale etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Tubas kentlerinde Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki göstererek, gösteriler düzenledi.
Basında yer alan haberlerde, Filistin güvenlik güçlerinin, çeşitli kentlerde merkezlere yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.
Sosyal paylaşım sitelerinde de polisin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandığı görüntüler yer aldı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.