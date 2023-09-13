Filistin, İsrail'in uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi tehdidini kınadı

Filistin yönetimi, İsrail'in uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi halinde Filistin Yönetimi ile bağları koparacağı yönündeki tehdidini kınadı. İsrail'in uluslararası hukuka karşı geldiği ve uluslararası ve hukuki meşruiyeti tanımadığı belirtildi.

RAMALLAH, 13 Eylül (Xinhua) -- Filistin yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi halinde Filistin Yönetimi ile bağları koparacağı yönündeki tehdidini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Xinhua'ya yapılan açıklamada, " İsrail, İsrailli liderlere ve yerleşimcilere karşı savaş suçu davası açmamamız konusunda bizi sürekli uyarıyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü Tzachi Hanegbi Pazartesi günü Tel Aviv'de düzenlenen güvenlik konferansında, "Herhangi bir İsrail askerinin Lahey'de adalet önüne çıkarılması halinde, İsrail'in Filistin Yönetimi ile ilişkilerini keseceği" uyarısında bulunarak "bu hamlenin, İsrail ile Filistin Yönetimi arasında imzalanan tüm anlaşmalara aykırı olacağını" belirtmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Hanegbi'nin açıklamasının, İsrail'in uluslararası hukuka karşı geldiği ve uluslararası ve hukuki meşruiyeti tanımadığı anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca Hanegbi'ye, işgalin mevcudiyetini ve Filistin halkına karşı işlenen suçları kabul etme ve bunları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi daha önce İsrail'in sorumlu tutulması için, yerleşim birimi faaliyetleri, Filistinli tutuklular davası ve İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye karşı başlattığı savaş da dahil olmak üzere üç ana dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.