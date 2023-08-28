Filistin, İsrail'e yerleşimci gruplara desteği sonlandırma çağrısı yapıyor

RAMALLAH, 28 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli yetkililer, İsrail hükümetine Batı Şeria'daki yerleşimci gruplara desteğini sonlandırması yönünde uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimci grupların Cumartesi günü Batı Şeria'daki Filistin çiftliklerine saldırmasının ardından Pazar günü düzenlediği basın açıklamasında söz konusu çağrıyı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağcı hükümetini "bu saldırılardan tamamen ve doğrudan sorumlu" tutan bakanlık, "bu tür eylemlerin sonuçlarının bölgede daha fazla gerginlik yaratacağını" kaydetti.

Açıklamada, "İsrail'in koruma ve dokunulmazlık anlayışı Filistinlilere yönelik saldırıları derinleştirirken, yerleşimler ve Batı Şeria'nın kademeli ilhakı için Filistin topraklarından çalıyor" ifadeleri yer aldı.

1967 yılında Batı Şeria'yı işgal eden İsrail, o tarihten beri bölgede yerleşimler inşa ediyor. Bu durum uluslararası hukukun ihlali olarak kabul ediliyor.

Filistin-İsrail ihtilafının en önemli hususlarından biri olan İsrail yerleşimleri, 2014 yılında iki taraf arasındaki ABD destekli barış müzakerelerinin durmasının ana nedenlerinden biri olmuştu.

Filistin resmi rakamlarına göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600.000'den fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor.