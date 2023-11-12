Filistin İnisiyatifi Üyeleri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etmek İçin Yürüdü

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı restoranlar protesto edildi.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı restoranlar protesto edildi.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırıları Filistin İnisiyatifi'nin çağrısıyla Edirnekapı'dan Sultanahmet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüş ile protesto edildi. Filistin İnisiyatifi'nin çağrısıyla Fatih'te 'El Ele Gazze Şeridi' ile bir araya gelen vatandaşlar saat 15.00'da yürüyüşe başladı. Edirnekapı Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş Fatih Camii, Beyazıt Meydanı'ndan geçerek Sultanahmet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar, 'Katil İsrail, Filistin'den Defol!, 'Hamas'a Selam Direnişe Devam şeklinde sloganlar attı. Türkiye ve Filistin Bayraklarıyla birlikte, yaklaşık 3 saat boyunca yürüyerek insan zinciri oluşturulan eylem nedeniyle polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

BAZI RESTORANLAR PROTESTO EDİLDİ

Yürüyüş sırasında bazı restoranlarda protesto edildi. 'Köftenin içinde çocuk kanı var' sloganları atan grup içerisinden bazı kadınlar restoranın içine kadar girdi. Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünde son bulan yürüyüşte, Filistin İnisiyatifi adına açıklama yapıldı, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Yaklaşık 4 saat boyunca devam eden eylem, okunan duaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.