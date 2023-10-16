Filistin'in Paris Büyükelçisi yalan haber nedeniyle şikayetçi olacak

Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira, Fransız siyasetçi İsabelle Balkany'nin yaptığı yalan haber nedeniyle şikayetçi olacağını açıkladı.

Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira'nın, yalan haber nedeniyle şikayetçi olacağı bildirildi.

Fransız siyasetçi İsabelle Balkany, X sosyal medya platformundan 14 Ekim'de yaptığı paylaşımda, Abou-Hassira'nın "tüm Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini söylediğini" iddia etti.

Filistin'in Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Abou-Hassira'nın Balkany'nin bu iddiasını yalanladığı belirtildi.

Açıklamada, Balkany'nin açıklamasıyla paylaştığı görüntülerdeki kadının Abou-Hassira olmadığı, büyükelçiliğin eski bir çalışanı olduğu bildirildi.

Görüntüdeki sesin anlaşılmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu yalan haber yayınlandığından bu yana Abou-Hassira'nın siber zorbalığa ve nefrete maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Abou-Hassira'nın hakkındaki yalan haberle ilgili, "nefrete teşvik", "siber zorbalık" "hakaret", "iftira" ve "tehdit" gerekçesiyle şikayetçi olmaya karar verdiği ifade edildi.