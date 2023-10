Bursa Kadın Gönüllü Kuruluşları, İsrail-Filistin savaşında zarar gören sivilleri için sessiz oturma eylemi yaptı. İsrail'in Gazze'deki hastane ve okulları vurduğunu söyleyen kadınlar savaşın bir an önce durmasını istedi.

Filistin için sessiz oturma eylemi

İsrail-Filistin savaşında şiddet tırmanmaya devam ederken Bursa Kadın Gönüllü Kuruluşları, savaşta zarar gören sivil halk için sessiz oturma eylemi yaptı. İsrail'in Gazze'deki hastane ve okulları vurduğunu söyleyen kadınlar savaşın bir an önce durmasını istedi.

"El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla insan katledildi"

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini söyleyen kadınlar, "Bizler vicdan sahibi Sivil Toplum Örgütlerinin Kadın Temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde 17 gündür sürdürdüğü katliama 'dur' demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Apartheid rejimi, yaklaşık yüz yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi. İki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi. Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığmağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı ve maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail Yönetimi askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 17 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı. Bu sürecin son halkası olarak Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin açık hedefi oldu. 17 Ekim Salı gecesi İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı" dedi.

"İsrail her 15 dakikada bir, üç çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde soykırım uyguluyor"

Gazze Şeridi'nde yaşananların soykırım olduğunu belirten kadınlar, "Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazlası çocuk olmak üzere 6 bine yakın kişi öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu ve bombalanan bina enkazında kalan bin 300 kişiden haber alınamadığını. Bunlardan 600'ünün yine çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Tablo çok acı. İşgalci İsrail her 15 dakikada bir, üç çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor. Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Biz, Filistinli kadın ve çocuklarını yanında olduğumuzu göstermek adına şu andan itibaren 25 Ekim Çarşamba günü 20.00'a kadar bu alanda sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistinli kadın ve çocuklara destek vermeye ve onlara sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.