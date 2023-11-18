Filistin Gazeteciler Sendikası İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Filistin Gazeteciler Sendikası, gazeteci ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf başta olmak üzere İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı. Savvaf'ın eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği saldırıda, diğer gazetecilerin de yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, gazeteci ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf başta olmak üzere İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "büyük gazeteci ve yazar Savvaf'ın eşi ve 2 çocuğuyla birlikte bu sabah İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Savvaf'ın oğullarından Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf ile "Alef Multimedia"da yönetmen olan Muhammed Savvaf'ın ağır yaralandığı kaydedildi.

Sendikanın açıklamasında, kameraman Musab Aşur'un da Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıya düzenlenen saldırıda öldüğü ve cesedine yeni ulaşıldığı aktarıldı.

Aynı şekilde El-Aksa Televizyonu canlı yayın biriminde çalışan Amr Ebu Hayye'nin de bugün Gazze'ye düzenlenen saldırıda öldüğü ifade edildi.

Gazze'nin kuzeyinde sürekli olarak İsrail saldırılarına maruz kalan Endonezya Hastanesindeki 20 gazetecinin tehlike içinde olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumlar ile Kızılhaç, bu kişilerin kurtarılması için acil müdahaleye çağrıldı.

Batı Şeria'da gazetecilerin gözaltına alınmasına değinilen açıklamada, İsrail güçlerinin bugün gazeteci İbrahim ez-Züheyri ile kardeşini gözaltına aldığı ve ailesinin de ölümle tehdit edildiği bilgisine yer verildi.