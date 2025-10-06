AK Partili Kadınlar Filistin'e Destek İçin Eylem Yaptı

İZMİR'de bir araya gelen Ak Parti 'li kadınlar, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne ve insanlık dışı soykırıma dikkat çekmek amacıyla eylem düzenlendi. Beyaz giyinen kadınlar zincir oluşturup, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Ak Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne ve insanlık dışı soykırıma dikkat çekmek amacıyla Konak Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapıldı. Beyaz kıyafet giyen kadınlar pankartlarla İsrail'e olan tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasına AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, "Kıymetli kadınlar, anneler, gençler ve vicdan sahibi herkes. Duvarlara kanla yazılmış isimler. Bir annenin, bir babanın yitik hayali. Bir çocuğun hiç göremeyeceği bahar. Bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı, Gazze. Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir" dedi.

'BARIŞ KADINLA MÜMKÜNDÜR'

"Yüce Rabb'imiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' buyuruyor" diyen Dalkıran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Barışcıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak; sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. ve şimdi sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum."

Ardından sessiz zincir oluşturan kadınlar, Konak Meydanı'na yürüdü.