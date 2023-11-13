Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Radikal Yahudi Yerleşimcilerin Saldırı Çağrılarına Tepki Gösterdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli radikal Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı çağrılarına ve provokasyonlara tepki gösterdi. Uluslararası topluma Huvara beldesini hedef alan provokasyonları durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli radikal Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı çağrılarına ve provokasyonlara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı unsurların" ve radikal Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik "ırkçı kışkırtmalarına" tepki gösterildi.

Özellikle Batı Şeria'nın Huvara beldesindeki Filistinlilere karşı saldırıların artması çağrılarına dikkat çekilen açıklamada, bu kışkırtıcı provokasyonlardan Başbakan Binyamin Netanyahu ve onun radikal sağcı hükümet yetkilisi Itamar Ben-Gvir'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma Huvara beldesini hedef alan provokasyonları durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistinli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Huvara beldesinde dün Yahudi yerleşimcilerin hali hazırda kullandığı Huvara'nın içinden geçen cadde yerine, onlar için belde yakınında başka bir cadde tahsis edilmesini protesto eden bir grup Yahudi yerleşimci, Huvara'ya saldırı çağrısında bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler, "Huvara'nın hükmü Gazze'nin hükmü gibidir, haritadan silinmesi gerekir." şeklinde ifadelerle saldırı çağrısı yapmıştı.

Silahlı ve maskeli yerleşimcilerden okula saldırı

Bunun yanı sıra silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimciler, dün gündüz saatlerinde Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı bir Filistin köyündeki okulu basmıştı.

İsrailli hak örgütü Yesh Din'in aktardığına göre, yüzleri maskeli, ABD yapımı M16 tipi tüfek taşıyan ve kısmen asker üniformalı iki Yahudi yerleşimci, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Tuvani Okuluna baskın düzenlemiş, okuldaki silahsız bir Filistinli, Filistin bayrağını binadan kaldırmaya çalışan yerleşimcilere tepki göstererek, onları kovmaya çalışmıştı.

Silahlı yerleşimciler, İsrail askeri geldiği sırada okuldan ayrılmıştı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimci terörü, son dönemde İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülke genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek arttı.

Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Yahudi yerleşimci terörü artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere son bir ay içinde 400'den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki Bakan da uluslararası hukuka aykırı bu yerleşimlerde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.