Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hastane ve Okulları Bombalayarak Yanıt Verdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara 'hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini' belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara "hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini" belirtti.

Bakanlık, İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı hastane ve okulları hedef almaya devam etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hastane ve okulların hedef alınmasının "daha fazla toplu katliam, hastanelerin ve ambulans ekiplerinin çalışmalarının aksaması ve Gazzelilere sağlık hizmetlerinin engellenmesi" anlamına geldiği vurgulandı.

Uluslararası toplumun, Gazze'daki hastanelere yakıt ulaştırılması konusunda Netanyahu'yu ikna etmekte "açık bir şekilde başarısız olduğu" belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrılarını da reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çağrıların aksine Netanyahu, uluslararası taleplere, hastaneleri, ambulans konvoylarını ve evleri bombalandığı ve yıkıldığı için yerinden edilmiş insanları barındıran okulları bombalayarak yanıt verdi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun, her gün tekrarlanan bu suç sahneleri karşısında izleyici kalmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, çocuklara ve kadınlara yönelik devam eden korkunç katliamlar ve Gazze Şeridi'ndeki her şeyin vahşice yok edilmesi karşısında hala meşru müdafaa bahanesini kullanan bazı ülkelerin tutumlarını güçlü bir şekilde reddettiğini ifade ediyor."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.