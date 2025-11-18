Filistin Dışişleri Bakanı, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin 67 Milyar Dolar Gerektiğini Açıkladı

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Filipinler'de mevkidaşı Theresa Lazaro ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 67 milyar dolara mal olacağını belirterek, "Bu birkaç yıl sürecek. Acil yardım ve destek ihtiyaçları ise aylar hatta yıllar sürebilir" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Filipinleri ziyaret etti. Ülkeyi 36 yıl sonra ziyaret eden ilk Filistinli üst düzey yetkili olan Shahin, başkent Manila'da Filipinler Dışişleri Bakanı Theresa Lazaro ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından mutabakat zaptı imzaladı. Zapta göre, "Filipinler ile Filistin arasında ikili ilişkileri gözden geçirmek, iş birliği alanlarını belirlemek ve ortak önceliklerde koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılandırılmış bir forum oluşturulacak. Yetkililere göre, istişarelerin ilk turunun gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Bu üst düzey ziyaret, büyüyen ortaklığımızın bir yansımasıdır"

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Shahin'in ziyaretine vurgu yapan Filipinler Dışişleri Bakanı Theresa Lazaro, "Bu üst düzey ziyaret, büyüyen ortaklığımızın ve iş birliğimizi daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı kararlılığımızın bir yansımasıdır. Ülkelerimizin, ortak ilgi alanlarında daha sağlam ve pratik iş birlikleri kurmasının artık zamanı geldiği konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Lazaro, özellikle teknik ve mesleki eğitim alanında Filistin'e destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Filipinler'in bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyleyen Theresa Lazaro, Filipinler'in 1987 Anayasası ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Şartı'na atıfta bulunarak, her ikisinin de "kendi halkının kendi hükümetine sahip olma vazgeçilmez hakkı" gibi ilkelere dayandığını söyledi.

"BM kararı, barışa giden uzun yolun ilk adımıdır"

Toplantıda, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planında yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün yetkilerini detaylandıran karar tasarının kabul edilmesine" değinen Shahin, "BM kararı, barışa giden uzun yolun ilk adımıdır. Bu adım gerekliydi, çünkü ateşkes olmadan başka hiçbir şeye başlayamazdık" dedi.

Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkı ve nihai Filistin bağımsızlığı gibi ele alınması gereken başka konuların da bulunduğunu aktaran Filistinli bakan, ayrıca Trump'ın planının uygulanma sürecinin uluslararası hukuk tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti. Varsen Aghabekian Shahin, "Bu unsurlar planda yer aldığı sürece, bu ilk adımdan memnunuz" diye konuştu.

"Filipinler'in, Filistin halkının özgürlük mücadelesine verdiği desteği sürdürmeye devam edeceğine inanıyoruz"

Şu an önceliğin ateşkesi sürdürmek olduğuna vurgu yapan Varsen Aghabekian Shahin, "Ve Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girişini istediğimiz insani yardım ve destek çalışmalarına başlamak. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu son 2 yılda ve hatta öncesinde gerçekten harap oldu" ifadelerini kullandı. Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 67 milyar dolara mal olacağını belirten Shahin, "Bu birkaç yıl sürecek. Acil yardım ve destek ihtiyaçları aylar hatta yıllar sürebilir" şeklinde konuştu.

Shahin ayrıca, Filipinler'in Filistin'in bağımsızlığı ve Gazze'de savaşın sona erdirilmesi yönünde olumlu BM oy kullanma geçmişini de takdir ederek, "Filipinler, iki devletli çözümü destekliyor. Gazze Şeridi'ndeki saldırılara, Batı Şeria'daki ihlallere ve benzerlerine karşı duruyor. Filipinler'in, Filistin halkının çektiği sıkıntılara ve özgürlük mücadelesine verdiği desteği sürdürmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi. - GAZZE