Filistin Dışişleri Bakanı Biden Yönetimini Eleştirdi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin verdiği sözleri tutmadığı için hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. El-Maliki, Biden yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump'ın kararından geri adım atma sözünü yerine getirmediğini söyledi.

RAMALLAH, 4 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin yönetiminin "ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Filistinlilere verdiği sözleri tutmadığı için hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

El-Maliki, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD yönetiminin, "ABD politikasını ihlal ederek Kudüs'ü İsrail devletinin ebedi başkenti olarak tanıyan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kararından geri adım atma sözünü yerine getirmediğini" söyledi.

Filistinliler bir süredir Biden'a Kudüs'teki ABD konsolosluğunu ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini yeniden açma sözünü yerine getirmesi için çağrıda bulunuyor.

Bakan, "Biden'ın verdiği sözün üzerinden üç yıl geçti. Fakat Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na verilen mali desteğin yenilenmesi ve Doğu Kudüs'teki hastanelere bir miktar yardım yapılması dışında bir şey görmedik" dedi.

El-Maliki, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin desteklenmesindeki rolüne ilişkin soru üzerine ise, "Ortadoğu'da barış süreci yok" yanıtını verdi.

İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan barış görüşmeleri, İsrail yerleşim birimleri ve Filistin devletinin sınırı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Mart 2014 sonunda durmuştu.¦