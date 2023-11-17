Filistin Dışişleri Bakanı AB'den İsrail'e baskı yapmasını istedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Avrupa Birliği'nden (AB) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Avrupa Birliği'nden (AB) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Maliki, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile beraberindeki heyeti Ramallah'taki Bakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ne gıda, su, elektrik, yakıt ve iletişim gibi temel insani yardımların girişine acilen izin verilmesi, evlerinden edilen herkese gerekli barınma imkanının sağlanması, Filistinlilerin tamamının bölgeden sürgün edilmesinin önlenmesi ve koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan Maliki, İsrail saldırılarının, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkına etkileri hakkında bilgi verdi.

Filistinli sivillerin "terörist" olduğu iddiasıyla öldürülmesine yeşil ışık yakan İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamalarına dikkati çeken Maliki, "uluslararası toplumun İsrail tarafından işlenen soykırımı durdurmak gibi ahlaki bir görevi olduğunu" ifade etti.

AB Temsilcisi Borrell de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki zor ve trajik koşullarla ilgili endişelerini dile getirerek, sivilleri hedef almaya son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin uluslararası kararlar doğrultusunda iki devletli çözüme ve bölgede barışın sağlanmasına sürekli destek verdiğini belirten Borrell, iki taraf arasında siyasi diyaloğun olmasının önemine dikkat çekti.??????

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ve sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.