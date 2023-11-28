Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yerleşim yerlerini güçlendirmek için ek bütçe planını kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin güçlendirilmesi için ek bütçe ayrılması planını kınadı. Smotrich'in teklifi Filistin halkına, topraklarına ve kutsal değerlerine karşı bir savaş olarak değerlendirildi.

RAMALLAH, 28 Kasım (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin güçlendirilmesi için ek bütçe ayrılması yönündeki planını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Smotrich'in yerleşim yerlerini genişletmek için mevcut bütçeden milyonlarca şekel tahsis etme teklifinin, "Filistin halkına, topraklarına ve kutsal değerlerine karşı geniş çaplı bir savaş kapsamına girdiğini" söyledi.

Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre İsrail kabinesi, Hamas'la Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle 2023 devlet bütçesinde yapılacak değişiklikleri görüşmeye hazırlanırken, Smotrich ise yerleşim yerlerinin geliştirilmesi için örtülü ödenekte 300 milyon şekelden fazla para bulundurulması konusunda ısrar ediyor.