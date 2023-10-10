Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması konuları görüşüldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıların durdurulması için bölgesel ve uluslararası taraflarla çalışmanın kaçınılmazlığına vurgu yapıldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinilen görüşmede, Gazze'deki Filistin halkına su, elektrik ve temel gıda ihtiyaçlarının temin edilmesi konusu ele alındı.

Abbas ve Dibeybe, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarındaki işgalin sona ermesinin gerektiğine dikkati çekti.

Abbas, Filistin halkına destekleri için Başbakan Dibeybe ve Libya halkına teşekkür etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.