Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika