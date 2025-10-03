Haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi. - GAZZE

