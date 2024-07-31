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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'yi Ziyaret Edecek

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini, TBMM'de genel kurula hitap edeceğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini, TBMM'de genel kurula hitap edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'na hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun Filistin Türkiye Diplomasi Politika Haberler

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