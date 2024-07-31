Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini, TBMM'de genel kurula hitap edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'na hitap edecektir" ifadelerini kullandı.