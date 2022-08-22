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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Politika Haberleri

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye- Filistin ilişkileri, İsrail- Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas Filistin Türkiye Politika Haberler

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