Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan tüm arabuluculara teşekkür

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'a ve tüm arabuluculara teşekkür ediyoruz" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Bu, tüm dünyada derin bir rahatlama anıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da yapılan ateşkes müzakereleri sonuç verdi ve taraflar anlaşmaya vardı. Dünya genelinde büyük bir sevinç yaşanırken, ülkelerden olumlu açıklamalar geliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çabaların, İsrail işgaline son verecek ve 4 Haziran 1967 sınırları boyunca bir Filistin devleti kurulmasına yol açacak sürdürülebilir bir siyasi çözümün önünü açmasını umuyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a ve tüm arabuluculara teşekkür eden Abbas, anlaşmanın başarıya ulaşması için yardım istedi. Mahmud Abbas, tüm tarafların anlaşmayı hızla onaylaması ve tüm esirlerin ve mahkumların serbest bırakılması konusunda taahhütte bulunmalarının önemine vurgu yaptı.

"Bu son 2 yılda akıl almaz acılar yaşamış olan Gazze'nin sivil halkı için derin bir rahatlama anıdır"

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Gazze için Başkan Trump'ın barış planının ilk aşamasında bir anlaşmaya varıldığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, tüm dünyada derin bir rahatlama anıdır; özellikle esirler, onların aileleri ve son 2 yılda akıl almaz acılar yaşamış olan Gazze'nin sivil halkı için" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın artık gecikmeksizin tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizen Starmer, "Anlaşma, Gazze'ye yönelik hayati öneme sahip insani yardımlar üzerindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasıyla desteklenmelidir. Tüm tarafları, verdikleri taahhütleri yerine getirmeye, savaşı sona erdirmeye, çatışmaya adil ve kalıcı bir sonun temellerini atmaya ve uzun vadeli barışa giden sürdürülebilir bir yol inşa etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabalarına minnettarım"

Starmer açıklamada, "Bu önemli ilk adımı atmak için bölgesel ortaklarımızın desteğiyle Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabalarına minnettarım. Bu anlaşma artık gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmalı ve Gazze'ye hayat kurtaran insani yardıma yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır. Tüm tarafları, verdikleri taahhütleri yerine getirmeye, savaşı sona erdirmeye, çatışmaya adil ve kalıcı bir sonun temellerini atmaya ve uzun vadeli barışa giden sürdürülebilir bir yol inşa etmeye çağırıyoruz" dedi.

"İsrail, Gazze üzerindeki boğucu ablukayı derhal sona erdirmeli"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının "acımasızca gecikmiş" olduğunu ve 2 yıllık acıların ardından bunun "Filistinlilerin yaşadıklarını silmeyeceğini" söyledi. Callamard, "İsrail, Gazze üzerindeki boğucu ablukayı derhal sona erdirmeli ve kuşatma altındaki bölgeye yardımın engellenmeden akmasına izin vermelidir. Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının başarılı olabilmesi için, İsrail'in soykırımına derhal son verilmesini, Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesine yönelik somut adımları ve oradaki apartheid (ırk ayrımcılığı) sisteminin sökülmesini içermesi gerekmelidir. Mevcut plan bu konularda feci şekilde yetersiz kalıyor. Bu plan, vahşet suçlarının kurbanları için adalet ve tazminat talep etmiyor ve faillerin hesap vermesini sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu, uzun süredir acı çeken Filistinliler için büyük bir rahatlama nefesi getiriyor"

ABD Senatosu Demokrat Parti Azınlık Lideri Chuck Schumer, "Bu, esir aileleri, tüm İsrail ve bu korkunç insani felakette uzun süredir acı çeken Filistinliler için büyük bir rahatlama nefesi getiriyor. Şimdi tüm taraflardan ilk aşamanın ayrıntılarını, nihai kabulünü ve uygulanmasını bekliyoruz. Artık daha da zor olan sürece başlamalıyız: savaşı sona erdirmek için müzakereleri tamamlamak, Hamas'sız bir şekilde Gazze'de yarını inşa etmeye başlamak, Gazze'deki Filistinlilere insani yardımı hızla ulaştırmak, hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve onuru sağlayacak kalıcı bir barış inşa etmek" değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'in yeniden birleştirilmesi amacıyla bir uluslararası barış gücü oluşturulması durumunda İtalya asker göndermeye de hazırdır"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "barış yakın" dedi. Tajani, İtalya'nın Trump'ın planını her zaman desteklediğini ve anlaşmayı pekiştirmek, bölgeye yardım ulaştırmak ve "Gazze'nin yeniden inşasına katılmak" için hazır olduğunu söyledi. İtalyan bakan, "Filistin'in yeniden birleştirilmesi amacıyla bir uluslararası barış gücü oluşturulması durumunda İtalya asker göndermeye de hazırdır" dedi.

"Tüm taraflara, planın şartlarına saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından yapılan ortak açıklamada, "Avustralya, Başkan Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın Gazze'ye barış getirmeyi amaçlayan planın ilk aşamasını onayladıklarını duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İki yılı aşkın süredir devam eden çatışma, esirlerin tutulması ve sivil can kayıplarının yıkıcı boyutlara ulaşmasının ardından, bu barışa yönelik çok ihtiyaç duyulan bir adımdır. Avustralya, uzun süredir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımın engelsiz akışı yönündeki uluslararası çağrıların bir parçası olmuştur. Tüm taraflara, planın şartlarına saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Gazze'de toparlanma, uzun vadeli barışın sağlanması ve Filistin devletinin inşası uzun bir yol olacaktır. Ortaklarımızla birlikte, Avustralya adil ve kalıcı bir iki devletli çözüme katkıda bulunmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Gazze genelinde derhal ve engelsiz şekilde insani yardım ulaştırılmalıdır"

Küresel İlişkiler Kanada (Global Affairs Canada) tarafından yapılan açıklamada, "Kanada, İsrail ve Hamas'ın, Başkan Trump tarafından ortaya konan ve Katar, Mısır ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen barış planının ilk aşamasını uygulamayı kabul etmesini memnuniyetle karşılamaktadır. İki uzun yılın ardından, esirler nihayet aileleriyle yeniden bir araya gelecek ve İsrail askerleri üzerinde mutabık kalınan hatların gerisine çekilecek. Gazze genelinde büyük ihtiyaç içindeki insanlara derhal ve engelsiz şekilde insani yardım ulaştırılmalıdır. Kanada, bu olumlu adımı İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı bir barışa dönüştürmeye yönelik tüm çabaları destekleyecektir" denildi.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdir ediyorum"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın, Başkan Donald J. Trump tarafından sunulan öneriye dayanarak duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu son derece ihtiyaç duyulan atılımın sağlanmasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdir ediyorum. Tüm ilgili taraflara, anlaşmanın şartlarına tamamen uymaları çağrısında bulunuyorum. Tüm esirler onurlu bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır. Savaş, bir kez ve tamamen sona ermelidir. Gazze'ye insani yardım ve temel ticari malzemelerin derhal ve engelsiz bir şekilde girişinin sağlanması gerekir. Bu acı sona ermeli" dedi.

BM'nin anlaşmanın tam olarak uygulanmasını destekleyeceğini kaydeden Guterres, "BM, sürekli ve ilkelere dayalı insani yardımın ulaştırılmasını artıracak ve Gazze'de toparlanma ve yeniden inşa çabalarını ilerletecektir. Tüm paydaşlara, bu tarihi fırsatı değerlendirerek işgale son vermeye, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını tanımaya ve İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği iki devletli bir çözüm yolunda güvenilir bir siyasi süreci başlatmaya çağrıda bulunuyorum. Riskler hiç bu kadar büyük olmamıştı" açıklamasını yaptı.

"İsrail, askerlerini üzerinde mutabık kalınan hatta çekmelidir"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Hamas tüm esirleri serbest bırakmalı ve İsrail, askerlerini üzerinde mutabık kalınan hatta çekmelidir. Bu, kalıcı barışın sağlanması yolunda atılması gereken hayati bir ilk adımdır. İsrail ve Hamas'a, kapsamlı bir çözüme ulaşmak için çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu anlaşma savaşın sonunu ve iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümün başlangıcını işaret etmelidir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi ve Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası ortaklarla görüşmelerine devam edeceğini söyledi. Macron açıklamasında, "Bu anlaşma savaşın sonunu ve iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümün başlangıcını işaret etmelidir. Fransa bu hedefe katkıda bulunmaya hazırdır. Bugün öğleden sonra Paris'te uluslararası ortaklarımızla bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

"Bu, yıkıcı bir savaşı sona erdirme ile tüm esirlerin serbest bırakılması için gerçek bir şans"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Bu büyük bir diplomatik başarı ve yıkıcı bir savaşı sona erdirme ile tüm esirlerin serbest bırakılması için gerçek bir şans. AB, uygulanmasını desteklemek için elinden geleni yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - GAZZE