Filistin Devlet Başkanı Abbas, saldırganlığa son verilmesini istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkına yönelik topyekün saldırganlığa derhal son verilmesi çağrısında bulunarak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Abbas yaptığı açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırganlığa derhal son verilmesi çağrısında bulunarak, "sivillerin öldürülmesi veya her iki tarafta da istismar edilmesine" tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Abbas, "Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan FKÖ'nün şiddeti reddeden ve uluslararası meşruiyete, barışçıl halk direnişine, ulusal özgürlük ve bağımsızlık hedeflerimize ulaşmanın yolu olarak siyasi eyleme bağlı olan, işgali sona erdirmeye ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletimizin bağımsızlığını somutlaştırmaya götüren politikasını vurguluyoruz" dedi.

Abbas, Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralinin yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmayı durdurması yüzünden yaklaşmakta olan bir insani kriz konusunda da uyarıda bulundu. Abbas, bunun sağlık hizmetlerinin durmasına neden olacağını belirterek, Gazze Şeridi'ne su ve elektrik için insani koridorların açılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 417 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 200 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı. - AMMAN