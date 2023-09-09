Filistin Devlet Başkanı Abbas, Lübnan Başbakanı Mikati ile Ayn el-Helva'daki çatışmaları görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmesinde, çatışmaların yaşandığı Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 'sükunetin sağlanması için sıkı talimatlar verdiğini' belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmesinde, çatışmaların yaşandığı Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da "sükunetin sağlanması için sıkı talimatlar verdiğini" belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da taraflar arasında sağlanan ateşkese rağmen çıkan çatışmalar ele alındı.

Abbas görüşmede "kamptaki tüm taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir sükunet sağlanması için sıkı talimatlar verdiğini" söyledi.

Filistin Devlet Başkanı, "sükunetin Lübnan yasalarına uygun şekilde ve Lübnan devletiyle koordinasyon halinde sağlanması yönündeki istediğini" vurguladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Lübnanlı tarafların araya girmesiyle dün akşam Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkes sabah saatlerinde bozulmuştu.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva'da milislerin havan topu ile birbirlerinin mevzilerini vurduğu, çatışmalar nedeniyle kamp içinde ve dışında yangın çıktığı kaydedilmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda 7 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kampta, karşıt Filistinli gruplar arasında temmuz sonunda patlak veren çatışmalar yaklaşık bir hafta sürmüş 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken giriş çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.