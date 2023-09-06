Filistin Devlet Başkanı Abbas, İrlanda Dışişleri Bakanı Martin ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ile Filistin'deki durumu ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Abbas, İrlandalı Bakan'a Filistin topraklarındaki durumu ve İsrail'in ihlallerini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ile Filistin'deki durumu ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, İrlanda Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Dışişleri Bakanı Martin'i Ramallah'taki Başkanlık konutunda kabul etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İrlandalı Dışişleri Bakanı'na Filistin topraklarındaki durum, siyasi süreçteki gelişmeler ve İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerini aktardı.

Abbas, "İsrail işgal makamlarının tek taraflı eylemlerini sürdürmesi ve yerleşimci terörünün devam etmesi, sahadaki gerginliğin artmasına neden oluyor ve bölgeyi, sonuçlarını kimsenin tahmin edemeyeceği bir gerilim ve şiddet ortamına sürüklüyor." dedi.

Kötüleşen durumun önüne geçilmesi talebinde bulunan Abbas, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması için etkili uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Abbas, ülkesinin İrlanda ile ilişkileri iki halkın çıkarına olacak şekilde geliştirme isteğine değinerek, İrlanda'nın Filistinli öğrencilere sağladığı burs desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı, İrlanda'nın Avrupa Birliği üyeliği yoluyla barışın sağlanmasında üstlenebileceği rolün önemine dikkati çekti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Martin de ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, İrlanda'nın başta Filistinli öğrencilere burs sağlamak olmak üzere Filistin halkına desteğinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Martin, dün İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmüştü.

İrlanda, Filistin'e destek veren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Dublin yönetimi 1980'de Filistin devletinin kurulmasını destekleyen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. İrlanda Meclisinin önce üst sonra alt kamarası 2014'te hükümetten Filistin devletini tanımasını isteyen bir karar tasarısını kabul etmişti.

İrlanda'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde temsilcilik ofisi, Filistin'in de aynı şekilde Dublin'de bir diplomatik temsil ofisi bulunuyor. Ancak İrlanda henüz Filistin'i bağımsız bir ülke olarak tanımadı.