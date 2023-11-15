Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'ye saldırılar İsrail'e destek verenlerin utancıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye saldırıların İsrail'e askeri ve siyasi kılıf sağlayan, destek veren herkesin utancı olduğunu belirtti. Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanının 35. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, İsrail'in zalimce savaşının Filistinlilerin mevcudiyetine, ulusal kimliğine, toprağına ve insani kimliğine karşı savaş olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye saldırıların İsrail'e askeri ve siyasi kılıf sağlayan, destek veren herkesin utancı olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin ilanının 35. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Abbas, İsrail'in zalimce savaşının, Filistinlilerin mevcudiyetine, ulusal kimliğine, toprağına ve insani kimliğine karşı savaş olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye savaşının süregelen saldırılar zincirinin bir parçası olduğunu kaydeden Abbas, bu savaşın İsrail'e askeri ve siyasi kılıf sağlayan, destek veren herkesin utancı olduğunu ifade etti.

Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in saldırılar sırasında füzeleriyle parçaladığı çocukların cansız bedenleri, saldırgan ordusunun roketleriyle hayatları ve hayalleri gasbedilen kadınlarımızın ve erkeklerimizin kanları, işgalcilerin ve bunun arkasında duran ya da Gazze'deki, Batı Şeria'daki Kudüs'teki halkımıza karşı işlenen bu savaş suçları karşısında susanların laneti olarak kalacaktır."

"Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası ve vazgeçemeyeceğimiz ulusal sorumluluğumuzdur. Gazze'nin mevcudiyeti, Kudüs dahil Batı Şeria'nın mevcudiyetidir." ifadelerini kullanan Abbas, halihazırda önceliğin Filistin halkına yönelik vahşi saldırının durması, daha fazla kan akmasının önlenmesi olduğunu söyledi.

Abbas, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilme planlarına karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Filistin'de her yıl 15 Kasım'da, Filistin lideri Yasir Arafat tarafından 15 Kasım 1988'de Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nda, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisi"nin ilan edilmesi kutlanıyor.