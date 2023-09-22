Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklarını elde etmeden barışın sağlanamayacağını söyledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistinlilerin tam ve meşru ulusal haklarını elde etmeden Ortadoğu'da barışın mümkün olamayacağını belirtti. Abbas, tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırdı ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Eylül (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinliler meşru haklarını tam olarak elde etmedikçe Ortadoğu'da barışın sağlanamayacağını belirtti.

Perşembe günü BM Genel Kurulu 78. oturumunun genel görüşmelerinde konuşan Abbas, "Filistin halkı tam ve meşru ulusal haklarını elde etmeden Ortadoğu'da barışın hakim olabileceğini düşünenler yanılır" dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği için çağrıda bulunan Abbas, tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya davet etti.

Abbas, "ABD ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler'in gözlemci devlet statüsünde kabul ettiği Filistin devletini tanımak istememesini ne anlıyor ne de kabul ediyorum" dedi.

Ortadoğu'da barışın sağlanmasını isteyen tüm ülkelerin katılacağı uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi için çağrıda bulunan Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten konferans için gerekli düzenlemeleri yapmasını talep etti.