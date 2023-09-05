Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'ye çağrıda bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere uygulanan tüm yaptırımlara son vermesi ve Filistin ile normal ilişkiler kurması için ABD'ye çağrıda bulundu.

RAMALLAH, 5 Eylül (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere uygulanan tüm yaptırımlara son vermesi ve Filistin ile normal ilişkiler kurması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Pazartesi günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla aradı. Abbas ve Blinken, Filistin'deki son gelişmeleri ve Kudüs'teki ABD konsolosluğu ile Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisinin yeniden açılması da dahil olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Abbas ayrıca ABD yönetiminden Filistin'in Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletler'e tam üye olma çabasını kabul etmesini istedi.

Habere göre Abbas, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırgan uygulamalarla iki devletli çözümü baltaladığını ve barışa ulaşma şansını yok ettiğini belirtti. Abbas, İsrailli yetkililerinin tüm bu ihlalleri durdurmaya zorlanması gerektiğini söyledi.