Filistin Destekçileri ABD Kongre Binası Yakınlarında Toplandı

Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunmak amacıyla ABD Kongre binası yakınlarında bir araya geldi. Aktivistler, Kongre'ye Gazze'de ateşkes talep ettiklerini hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunmak amacıyla ABD Kongre binası yakınlarında bir araya geldi.

Kongre binasına yaklaşmaları polis tarafından engellenen, ellerinde "ateşkes hemen şimdi" yazılı balonlar taşıyan Filistin yanlısı aktivistler, Kongre'ye Gazze'de ateşkes talep ettiklerini hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, Kongre binası yakınlarında toplanmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silah ve vergi mükelleflerinin parası ile desteklememesi gerektiğini" söyledi.

Aktivistler ayrıca, Kongre'den, Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush tarafından sunulan ve Gazze'de ateşkes ve insani yardım sağlanması çağrısını içeren karar tasarısını desteklemesini de talep etti.

Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başlatılmıştı

Bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlatmıştı.

Amerikalı oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistler ile başlattığı açlık grevine ilişkin AA muhabirine konuşmuştu.

Nixon, önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle Amerikalıların dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtmişti.