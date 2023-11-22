Filistin Dayanışma Kampanyası İngiltere Parlamentosu'nda oturma eylemi gerçekleştirdi

Filistin Dayanışma Kampanyası üyeleri, İngiltere Parlamentosu'nda oturma eylemi gerçekleştirerek Gazze'de ablukanın kaldırılması ve ateşkes çağrısı yaptı. İngiltere'de Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yürüyüşler ve oturma eylemleri devam ediyor.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere Parlamentosu'nda oturma eylemi gerçekleştirerek Gazze'de ablukanın kaldırılması ve ateşkes çağrısı yaptı.

PSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ancak bir çözüm olmadığı belirtildi.

Parlamentoda PSC üyelerinin oturma eylemi düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kalıcı ateşkesin yapılmasını, Gazze kuşatmasının ve İsrail apartheidinin sona ermesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de 7 Ekim'den bu yana Filistin'le dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yürüyüşler ve oturma eylemleri yapılıyor. Filistin'e destek veren eylemciler özellikle ülkedeki önemli tren garları ve İsrail'e satış yapan savunma sanayi şirketleri çevresinde oturma eylemleri düzenliyor.

Başkent Londra'daki tren garlarında da oturma eylemi gerçekleştiren gruplara geçen hafta Waterloo istasyonunda polis tarafından müdahale edilmiş ve eyleme izin verilmemişti.