Filistin Büyükelçisi: İsrail'in saldırılarına geri adım atmayacağız

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Eğer İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı saldırılar ve öldürmelerden sonra Filistin halkının geri adım atacağını düşünüyorsa yanılıyor." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Filistin'de meydana gelen olayların "zalim ile zulüm altındaki mazlumun arasında geçen bir savaş" ve "işgalcilerle işgal altında 75 yıldır acı çeken bir halkın savaşı" olduğunu ifade etti.

İsrail'i uluslararası alanda defalarca uyardıklarını belirten Mustafa, şunları kaydetti:

"Ülkelerin İsrail'i hukuk üstü bir devlet olarak görmesine son vermesi gerektiğini söyledik. 'Bu zulümlerin bitmesi gerekiyor, yoksa doğal sonuç bu şekilde olacaktır' diye uyardık. Çünkü İsrail Batı Şeria'da işgalini daha fazla artırıyor, Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e baskınlar yapıyor. Aynı şekilde Gazze'yi abluka altına alarak halkımızı en basit haklarından mahrum bırakıyor. Eğer İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı saldırılar ve öldürmelerden sonra Filistin halkının geri adım atacağını düşünüyorsa yanılıyor."

Faed Mustafa, Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için her iki genel başkana da teşekkür etti.

"Kendi kaderini tayin etme hakkı dahil direnme hakkı da vardır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Filistin halkının işgale karşı daha fazla tahammül edemediğini kaydederek, bu olayın Filistin'de kalıcı çözüm bulunmasına vesile olmasını temenni etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Sürgünlerle katliamlarla büyük baskılarla karşı karşıya kalmış bir halkın kendi kaderini tayin etme hakkı dahil direnme hakkı da vardır." diye konuştu.

Davutoğlu, yarın TBMM'de konuya ilişkin genel görüşme talebinde bulunacaklarını bildirdi.