Filistin Büyükelçisi: Hastaneleri, kurumları ve sivilleri hedef alanların cezalandırılması lazım

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik, 'Hastaneleri, kurumları ve sivilleri hedef alanların cezalandırılması lazım.' dedi. Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyet, Gazze'ye sağlık alanında destek vermek ve son durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail- Filistin çatışmasına yönelik, "Hastaneleri, kurumları ve sivilleri hedef alanların cezalandırılması lazım." dedi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyet, Gazze'ye sağlık alanında destek vermek ve son durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından konuşan Büyükelçi Mustafa, UÜK Yönetim Kurulu Başkanı Azizoğlu ve heyetine destekleri için teşekkür etti.

Mustafa, gördükleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu, Gazze'de yaşanan olaylarda bütün ülkelerin desteklerini ve yardımlarını beklediklerini ifade etti.

Çatışmaların durdurulması ve bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğine dikkati çeken Mustafa, "Hastaneleri, kurumları ve sivilleri hedef alanların cezalandırılması lazım." dedi.

Mustafa, 12 gün önce İsrail'in yolları kapatarak su ve elektriği kestiğini anımsatarak, "Biz yerlerimizi bırakmayacağız, Kudüs'ü bırakmayacağız. Hedeflerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.

Azizoğlu ise İslam dünyasının Filistin'in yanında olması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlık eğer bir bütünse, dini, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun Filistin'deki zulme derhal, fakatsız, lakinsiz, amasız karşı durmalıdır." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, Filistin'de hayatını kaybedenler için başsağlığı, yararlılar için acil şifalar diledi.