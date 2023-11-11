Filistin Büyükelçisi Batılı Ülkelerden Gazze'ye Destek Çağrısı Yaptı

Filistin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ibrahim Khraishi, Gazze'deki ateşkes için Batılı ülkeleri daha güçlü destek vermeye çağırdı. Khraishi, Gazze'deki krizin sadece insani yardımlarla çözülemeyeceğini vurguladı.

CENEVRE, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ibrahim Khraishi diplomatlar ve gazetecilerden oluşan bir toplantıda yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için Batılı ülkeleri daha güçlü destek vermeye çağırdı.

Khraishi Cuma günü 40'tan fazla büyükelçiyle birlikte, Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve BM personeli arasında benzeri görülmemiş ölümler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Gazze'nin İsrail güçleri tarafından işgaline son verilmesi çağrısında bulunan Khraishi, krizin sadece insani yardım sağlamak ile çözülemeyeceğini vurguladı.

Khraishi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak Gazze'deki durumun insani kriz tanımının ötesine geçtiğini ve insanlığın temel ilkelerine zarar verdiğini vurguladı.

Khraishi ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail'in karşılık verme hakkını savunurken çıkardıkları seslerle sivil kayıpların azaltılması için çağrıda bulunurken çıkardıkları seslerin eşit olmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cuma günkü etkinliğe katılan büyükelçiler ağırlıklı olarak Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerini temsil etti. Etkinliğe Hollanda büyükelçisinin kenarda durması dışında Batılı ülkelerden katılım olmaması dikkat çekti.

Khraishi, ülkelerin Gazze krizini görüşmek üzere BM İnsan Hakları Konseyi'ni özel bir oturuma çağırmayı düşündüklerini söyledi.