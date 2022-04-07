Filistin, BM'ye İsrail'in Doğu Kudüs'teki Eylemlerini Kontrol Altına Alma Çağrısında Bulundu

RAMALLAH, 7 Nisan (Xinhua) — " Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Mansur, bilgi notlarının BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri ve BM Genel Kurulu Başkanı'na gönderilerek İsrail'in yakın zamanda Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Şam Kapısı'nda Ramazan ayı boyunca Filistinlilere yönelik önlem ve eylemleri gibi "kentteki İsrail ihlallerinin kontrol altına alınması" çağrısı yapıldığını söyledi. Mansur, Filistin topraklarındaki mevcut olayların, 25 Nisan'da Filistin'deki "durumu görüşmek üzere toplanacak Güvenlik Konseyi açık oturumuna ayrıntılı olarak sunulacağını" sözlerine ekledi. Mansur; Filistin misyonunun, konseyden sorumluluklarını yerine getirmesini "ve Doğu Kudüs'te İsrail'in yasadışı uygulamalarına son vermesini" talep edeceğini dile getirdi.

Görgü tanıklarına göre Salı gecesi Filistinli gençler ve İsrail polisi üst üste dördüncü günde birbirleriyle çatıştı ve Şam Kapısı yakınlarındaki altı Filistinli gözaltına alındı. Haziran 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nda Filistinlilerin üzerinde hak iddia ettiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, o zamandan beri bu bölgeleri kontrol altında tutuyor. Filistinliler, 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devleti kurmak ve bu devletin başkentini Doğu Kudüs yapmak istiyor.

Xinhua / Politika