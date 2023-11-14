Filistin BM Temsilcisi Almanya Başbakanı'nın İsrail Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, Almanya Başbakanı Olaf Schozl'un İsrail hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, 'Artık Alman Şansölyesi ve diğerlerinin bahsettiği ve bizim bilmediğimiz başka bir uluslararası hukuk olduğuna ikna oldum. Bu hukuk, adınız İsrail olduğu sürece sömürgeleştirmeye, toplu cezalandırmaya, ayrım gözetmeksizin saldırılara, ahlaksız yıkıma ve ırk ayrımcılığına izin veriyor' dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, Almanya Başbakanı Olaf Schozl'un İsrail hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Artık Alman Şansölyesi ve diğerlerinin bahsettiği ve bizim bilmediğimiz başka bir uluslararası hukuk olduğuna ikna oldum. Bu hukuk, adınız İsrail olduğu sürece sömürgeleştirmeye, toplu cezalandırmaya, ayrım gözetmeksizin saldırılara, ahlaksız yıkıma ve ırk ayrımcılığına izin veriyor" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail hakkındaki açıklamalarına Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya tepki gösterdi. Bamya, "Artık Alman Şansölyesi ve diğerlerinin bahsettiği ve bizim bilmediğimiz başka bir uluslararası hukuk olduğuna ikna oldum. Bu hukuk, adınız İsrail olduğu sürece sömürgeleştirmeye, toplu cezalandırmaya, ayrım gözetmeksizin saldırılara, ahlaksız yıkıma ve ırk ayrımcılığına izin veriyor" dedi.

"Sadece bunu bize hukuk fakültesinde öğretmeyi unuttular" ifadelerini kullanan Bamya, "İşte bu yüzden aramızda böyle bir yanlış anlaşılma var. Bu arada, Alman tarihinden ve Nazilerin Holokost başta olmak üzere vahşet suçlarındaki sorumluluğundan çıkarılacak bir ders varsa, o da Almanya'nın her zaman ve herkes tarafından işlenen savaş suçlarına, insanlığa karşı işlenen suçlara ve soykırıma karşı durması gerektiğidir" dedi.

Scholz yaptığı açıklamada, "İsrail'in demokratik bir devlet olduğunu" ve "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke" olduğunu ifade etmiş, "Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar saçmadır" demişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 360 Filistinli hayatını kaybederken, 28 bin 200 Filistinli de yaralandı. - NEW YORK