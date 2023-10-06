Filistin Başbakanı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların durması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların durması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin çağrısını, Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Melhem yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleriyle birlikte Huvvara beldesindeki Filistinlilere karşı uyguladığı "organize terörün" sona ermesi için uluslararası hukuk kurumlarına müdahale çağrısında bulundu.

Iştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban'ın gözaltına alınmasını da kınadı ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Konsey bugün, Deir İstiya köyünde yerleşim karşıtı bir yürüyüşe katılan Şaban ve fotoğrafçı Mervan el-Ağbar'ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrailli Bakan'ın "ırkçı" açıklamalarına tepki

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "ırkçı" açıklamaları kınandı ve yargılanması istendi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in, "Yahudi yerleşimcilerin hayatlarının Filistinlilerin hareket özgürlüğünden önce geldiği ve Huvvara'nın İsrail'in bir parçası olduğu" yönündeki açıklamalarının, yerleşimcileri, "Filistinlilerin kanını dökmeye" teşvik ettiği kaydedildi.

Ben-Gvir'in açıklamalarının, yerleşimcilerin işlediği silahlı saldırıların ve "işgal güçlerinin Huvvara ve diğer yerlerdeki Filistinlilere karşı uyguladığı barbarlığın" artmasına neden olduğu ifade edildi.

Filistinlilere ateş açılmasının, istisna değil sıradan bir durum haline geldiği belirtilen açıklamada, uluslararası camiaya "Yahudi terörünün" durması için müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, 5 Ekim'de Huvvara beldesinde 2 Yahudi yerleşimcinin bulunduğu araca ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürmüştü.

Silahlı saldırının ardından İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindeki çoğu silahlı Yahudi yerleşimciler, askerlerin korumasında Huvvara beldesine baskın düzenlemiş ve bu sefer de 19 yaşındaki Filistinli bir genç yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki yerleşimcilerden biri olan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yaşamlarımız, 'Filistinlilerin' sahip olduğu hareket ve ticaret özgürlüğünden önce geliyor." ifadelerini kullanmıştı.