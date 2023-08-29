Filistin Başbakanı İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerini durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurmak için uluslararası toplumu gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Iştiyye, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in sözlerine cevaben bu çağrıyı yaptı.

RAMALLAH, 29 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası toplumu İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurmak için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Iştiyye, Pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Yönetimi kabinesinin haftalık toplantısında, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in sözlerine cevaben söz konusu çağrıyı yaptı.

Iştiyye, "Dünyanın, bugün işgalci devletteki iktidar dizginlerini elinde tutanların düşünce ve davranışlarını şekillendiren ırkçı fikirler hakkında fikir edinip ikna olması için Ben Gvir'in açıklamasını duymasına gerek yoktu" dedi.

Ben Gvir, Çarşamba günü İsrail'deki bir televizyon kanalı ile yaptığı söyleşide, Yahudilerin Batı Şeria'da seyahat hakkının Filistinlilerinkinden fazla olduğunu belirterek, Filistinlileri "provokatör" olarak tanımladı.

İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan barış görüşmeleri, İsrail yerleşim birimleri ve Filistin devletinin tanınması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Mart 2014 sonunda kesilmişti.

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere 1967'de İsrail tarafından işgal edilen topraklar üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak istiyor.