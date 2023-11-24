Filistin Başbakanı İngiltere'ye çağrıda bulundu

Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a "Gazze'deki Filistin halkına yönelik savaşı durdurması için" İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u Ramallah'ta kabul etti.

Görüşme sırasında, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddettiklerini vurgulayan Iştiyye, İsrail'in ise sivilleri hedef alıp güneye doğru sürerek, toplu cezalandırma yoluyla Gazze Şeridi'nde yaşamı imkansız hale getirdiğini aktardı.

Iştiyye, İsrail'in ayrıca insani yardımları engelleyerek buradaki Filistinlileri de zorla yerinden etmeyi planladığına dikkati çekti.

Başbakan Iştiyye, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut insani arayı tam bir ateşkes haline getirmek için çaba gösterilmesi, insani yardım girişini kolaylaştırmak için İsrail'e tüm sınır kapılarını açması konusunda baskı yapılması ve savaştan sonra kapsamlı bir siyasi çözüm yolunun bulunması gerekiyor."

Iştiyye, İngiliz Bakan Cameron'a, işgalin sona ermesini ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir BM kararı aracılığıyla iki devletli çözüme ulaşmak için Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklemesi" çağrısında bulundu.

Başbakan Iştiyye, "artan Yahudi yerleşimci terörü, işgal ordusunun ihlalleri, günlük baskınlar, cinayetler, tutuklamalar ve arazilere el koymalar nedeniyle Batı Şeria'da öfke patlaması yaşanacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'in Filistin'e ait vergi fonlarından 600 milyon şekelden fazla kesinti yapmasının Filistin yönetimini yükümlülüklerini yerine getiremez hale getirdiğini de belirten Iştiyye, konuk Bakan'dan Filistin vergi fonlarını kesmeden aktarması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.