Filistin Başbakanı Çin'e Övgülerde Bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde Filistin meselesine verdiği destekten dolayı Çin'e övgülerde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ndeki Ofisi tarafından düzenlenen resepsiyonda yapılan açıklamalarda, Çin ve Filistin arasındaki dostluk ve işbirliği vurgulandı.

RAMALLAH, 27 Eylül (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde Filistin meselesine verdiği destekten dolayı Çin'e övgülerde bulundu.

Iştiyye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümü münasebetiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ndeki Ofisi tarafından Salı akşamı Ramallah kentinde düzenlenen resepsiyonda söz konusu açıklamayı yaptı.

Başbakan, "Çin her zaman Filistin'e karşı dengeli ve eşit bir politika benimsedi. Sonsuz desteğiniz için gerçekten minnettarız" şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ndeki Ofisi'nin Başkanı Zeng Jixin ise resepsiyonda yaptığı açıklamada, "Çin ve Filistin birbirine daima güvenen ve destek olan iyi dostlar ve ortaklardır" dedi.

Zeng, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasında her iki tarafın da işbirliğini teşvik etmeye devam edeceğini ve her alanda etkileşim ve işbirliğini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Zeng, "Çin, Filistin'e insani yardım, personel eğitim programları ve burslar sağlamaya devam edecek ve iki halkın yararına olacak şekilde daha somut sonuçlar elde edecek" ifadelerini kullandı.