Filistin Başbakanı ABD'yi Barış Sürecine Müdahale Etmemekle Eleştirdi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin İsrail-Filistin barış sürecine herhangi bir girişimde bulunmamasını sert bir dille eleştirdi. İştiyye, ABD'nin İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamalar karşısında seyirci rolünü oynadığını belirtti.

RAMALLAH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 2014 yılından bu yana durmuş olan İsrail-Filistin barış sürecini canlandırmak için herhangi bir girişimde bulunmayan ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

Salı günü Batı Şeria'nın El Bireh kentinde ilk kez düzenlenen Filistin Ulusal Nüfus Konferansı'nda konuşan İştiyye, "ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, (İsrailliler ve Filistinliler arasındaki) çatışmayı çözmek için herhangi bir girişimde bulunmayan tek ABD başkanı ve yönetimidir" dedi.

Iştiyye, "Başkan Biden barış için elçi göndermeyen de tek kişi. Bu ABD hükümeti, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamalar karşısında seyirci rolünü oynuyor" diye ekledi.

Iştiyye, "Filistinliler, Filistin- İsrail çatışması konusunu ele almak için uluslararası toplumdan farklı bir yaklaşım bekliyor" ifadelerini kullandı.

Filistinliler ve İsrailliler arasındaki ABD destekli barış görüşmelerinin son turu, İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulması konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle Mart 2014'te sona ermişti.

Filistinliler 1967 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı umarken İsrail, Kudüs'ün tamamını "bölünmez başkenti" olarak kabul ediyor.