Filistin Başbakanı ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Kongresi'ne Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) yönelik 'düşmanca' yasa ve yönetmelikleri kaldırma ve Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

RAMALLAH, 8 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Kongresi'ne Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) yönelik "düşmanca" yasa ve yönetmelikleri kaldırma ve Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde 22 Kongre üyesinden oluşan ABD heyetine konuşma yapan Iştiyye, FKÖ'yü "terör" ile ilişkilendiren yasa ve yönetmeliklerin de düzeltilmesini istedi.

ABD Kongresi 1987 yılında FKÖ'yü "terör örgütü" olarak kabul eden ve ABD topraklarında merkez açmasını yasaklayan Terörle Mücadele Yasası'nı çıkarmıştı. Ancak 1993'te İsrail ile FKÖ arasında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasından sonra, birçok ABD başkanı konuyla ilgili istisnai kararlara imza atmıştı.

Iştiyye, ABD Kongresi'ne ayrıca İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesini kınaması ve iki devletli çözümü güvence altına alacak "caydırıcı önlemler" alması çağrısında bulundu. Başbakan, statükonun sürdürülmesinin, apartheid rejiminin hakim olduğu "tek devletli bir gerçekliğe" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Filistinliler, İsrail'in yanı başında, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin tamamı da dahil olmak üzere, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının tamamı üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak istiyor.