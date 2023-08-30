Filipinler ve İngiltere, işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Filipinler ve İngiltere, ticaret, savunma, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi. İki ülke arasında yapılan görüşmelerde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmalar imzalandı.

Filipinler ve İngiltere, ticaret, savunma, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, dün Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelen Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, işbirliğini güçlendirme hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marcos, ticaret, savunma, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim değişikliği gibi alanlarda İngiltere ile işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizerken, Cleverly de iki ülkenin söz konusu alanlarda ilişkilerini geliştirmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Marcos, güvenlik ve savunma söz konusu olduğunda İngiltere ile ortaklık kurma fikrine açık olduklarının da vurguladı.

Filipinler'in İngiltere için "iyi bir dost ve ortak" olduğunu ifade eden Cleverly, Filipinler ve ülkesinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek için de işbirliğini güçlendirebileceklerini söyledi.

Cleverly, Filipinli mevkidaşı Manalo ile bir araya geldi

Cleverly ve Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülkenin işbirliğinin kapsamını belirleyecek çerçeve anlaşmayı geliştirmek üzere "Müşterek Niyet Beyanı"nı imzaladı.

İki bakan, ayrıca, "ortak kaygılara yol açan bölgesel ve uluslararası meseleleri" de istişare etti.

Manalo, görüşme sonrası, "İngiltere, özellikle de coğrafi çalkantılar, ekonomik aksaklıklar ve hukukun üstünlüğüne yönelik zorlukların yaşandığı bu dönemde Filipinler'in önemli bir ortağı. 2016'dan bu yana Manila'ya gelen ilk İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly'nin ziyareti, ticaret, yatırımlar, güvenlik ve diğer alanlarda ikili bağlarımızın güçleneceğine işaret etmesi bakımından bizleri sevindirmektedir." ifadesini kullandı.