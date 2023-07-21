Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle işbirliğini sonlandırıyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkelerinin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına ilişkin soruşturmanın devamına karar veren Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) işbirliğine son vereceklerini açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ülkenin güneydeki Zamboanga Sibugay eyaletine bağlı Alicia kentindeki bir açılışta konuşan Marcos Jr, UCM'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marcos Jr, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına yönelik soruşturmanın askıya alınmasını reddeden UCM ile artık temasa geçilmeyeceğini ve işbirliği yapılmayacağını söyledi.

UCM'nin söz konusu operasyonlarla ilgili soruşturma yürütme yetkisini "sorgulamaya devam edeceğini" söyleyen Marcos Jr, ülkesinin egemenliğini savunmak için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Marcos Jr, konuşmasında, "UCM ile artık müzakere etmeyeceğiz. Tıpkı en başından beri söylediğimiz gibi, UCM ile hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağız. Sanırım bu da UCM ile ilişkilerimize son noktayı koyuyor." ifadelerini kullandı.

UCM'nin operasyonlara ilişkin soruşturmayı sürdürme kararı

UCM, 18 Temmuz'da Filipinler'in sözde "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına ilişkin soruşturmanın devamına karar vermişti.

UCM'nin soruşturması, 2021'de Filipinler'in "aynı iddiaların incelediğini ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını" öne sürmesi üzerine askıya alınmıştı.

Filipinler hükümeti, çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda öldüğünü belirtiyor.

Ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade eden insan hakları grupları ise "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de ölü sayısına eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimi yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.