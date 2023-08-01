Filipinler Senatosu, Güney Çin Denizi'ndeki Çin Faaliyetlerini Kınayan Karar Tasarısını Kabul Etti

Filipinler Senatosu, Güney Çin Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde Çin'in faaliyetlerini kınayan karar tasarısını kabul etti. Karar tasarısıyla, ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde sahip olduğu egemenlik haklarını koruması ve güvenceye alması için 'uygun eylemlerde bulunması' planlanıyor.

Filipinler Senatosunda, Güney Çin Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde Çin'in faaliyetlerini kınayan karar tasarısı kabul edildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ülkenin "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde Çin sahil güvenliğinin ve askeri araçlarının, Filipinli balıkçıları "taciz etmesini" ve sınır ihlalini kınayan karar tasarısı senatodan geçti.

Karar tasarısıyla, ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde sahip olduğu egemenlik haklarını koruması ve güvenceye alması için "uygun eylemlerde bulunması" planlanıyor.

Karar tasarısında ayrıca, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesinin 2016 kararı uyarınca Çin'e "yasa dışı" faaliyetlerini durdurması için çağrıda bulunuluyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan, "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.