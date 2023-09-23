Filipinler Dışişleri Bakanı Barışçıl Çözüm Çağrısı Yaptı

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Batı Filipin Denizindeki problemlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu. Manalo, Filipinlerin uluslararası düzene katkıda bulunduğunu ve anlaşmazlıkların uluslararası yasalara göre çözülmesini desteklediklerini belirtti.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, "Batı Filipin Denizindeki problemlerin" barışçıl yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Manalo, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Filipinlerin, bağımsız dış politikası ve diğer ülkelerle işbirliği ile uluslararası düzenin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Anlaşmazlıkların, uluslararası yasalara göre ve barışçıl bir biçimde çözülmesini desteklediklerini belirten Manalo, ülkesinin söz konusu bakış açısını "Batı Filipin Denizindeki problemlerde" de uyguladığını belirtti.

Manalo, "Her ne kadar, egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırlıklı olsak da, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın da açıkladığı gibi biz herkesle dostuz kimseyle düşman değiliz." sözlerini dile getirdi.

Manalo, ülkesinin "ölümcül otonom silah sistemlerine" getirilecek kurallar için ortaklarla işbirliği içinde olduğunu belirtirken, yeni teknolojilerin herhangi bir şekilde silah haline getirilmemesini veya kötüye kullanılmamasını garanti eden BM ortaklıkları çağrısında bulunduklarını aktardı.

Filipinler, BM'nin barışı koruma operasyonlarına katkılarını sürdürecek

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya devam edeceğini aktaran Manalo, BM'nin barışı koruma operasyonlarına katkılarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Manalo, Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Filipinler'in barışı sağlama çabalarına bir örnek olduğunu ifade ederken, uluslararası camiada karşılaşılan zorluklarla yapıcı çok yönlülükle ve ortak gayelerle başa çıkılacağını açıkladı.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da silahlı mücadele veren MİKC ile Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Bilahare Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat 2019'da yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman olan yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölge.